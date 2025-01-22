アメリカでトランプ大統領が就任した直後のタイミングで、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領がテレビ会談を行いました。【映像】習主席に手をふるプーチン大統領冒頭、プーチン大統領がテレビの画面越しに習主席に笑顔で手を振る様子がみられるなど、両者の親密ぶりをアピールした形で首脳会談は始まりました。中国外務省によりますと、習主席は「中ロ関係の安定性と強靭性をもって、外部環境の不確実性に対応し