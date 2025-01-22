日米豪印の戦略対話「QUAD（クアッド）」の外相会合が21日（日本時間22日午前）、米ワシントンで開かれ、4カ国の連携を続けることを確認した。トランプ新政権が中国への対抗を重視し、インド太平洋地域の同盟国などと協力する姿勢を示した。同日、岩屋毅外相とルビオ米国務長官による個別の会談も開かれた。日米豪印の戦略対話「QUAD（クアッド）」外相会合に臨む（左から）岩屋毅外相、インドのジャイシャンカル外相、ルビオ米