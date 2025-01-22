お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢と見取り図の盛山晋太郎が出演する日本テレビのバラエティ番組『ハイツ東五反田201』の新シリーズが、Huluで2月27日(18:00〜)から6週連続で配信。それに合わせて、3月6日・13日(24:69〜)に地上波放送も決定した。盛山晋太郎(左)と森田哲矢森田と盛山はともに大阪府堺市の出身で実家が超近所。大阪で苦楽を共にした同期芸人で異常なほど仲が良い。この番組は、そんな2人が自分たちが考えた“