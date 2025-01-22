今回は、子どもが大好きな鶏もも肉の照り焼き・マヨソースソテー・バターしょうゆ炒めをご紹介します。どれも少し濃いめの味付けで、子どもが喜ぶこと間違いなし！ 主菜が鶏もも肉の日のおすすめ副菜もご紹介するので、ぜひ今夜の食卓に登場させてくださいね。■主菜が鶏もも肉の日、副菜はどうする？ 鶏もも肉を主菜にするときは、副菜を軽めのものにするのがおすすめです。ジューシーな鶏もも肉とバランスを考え、さっぱり系のサ