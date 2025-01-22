今日22日ごろ、火星とふたご座の1等星ポルックスが最接近します。今夜は北海道や東北の太平洋側、関東から近畿では晴れる所が多くなりそうです。ぜひ星空を見上げてみてください。今日22日火星とふたご座の1等星ポルックスが最接近1月中旬から2月上旬ごろにかけて火星とふたご座の1等星ポルックスが接近して見えます。特に今日22日ごろは火星とポルックスが最接近し、間隔は3度未満まで近づきます。火星はマイナス1.3等級ほどと