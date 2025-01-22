米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間06:26） 米2年債 4.272（-0.011） 米10年債4.570（-0.057） 米30年債4.803（-0.054） 期待インフレ率2.398（-0.034） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。トランプ大統領の関税の発言に本日の市場は落ち着いた反応を示し、利回り低下に繋がった模様。大統領はまた、国内の化石燃料の生産促進するための国家エネルギー