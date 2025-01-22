この漫画は書籍『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』（著：しろみ）の内容から一部を掲載しています（全12話）。 ■これまでのあらすじ顔も可愛くて実家も太い、人生イージーモードすぎて怖いと言い出したナナ。イチカははらわたが煮えくり返るのを抑えるのに必死。一方ナナは、聞き上手な先輩イチカを前に、既婚者彼氏のノロケをたくさん喋ってしまったと満足げ。まさかイチカが彼の妻であることも知ら