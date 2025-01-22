米大統領選期間中に仮想通貨ビットコインの会議で演説するトランプ大統領＝2024年7月、米ナッシュビル（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米証券取引委員会（SEC）は21日、暗号資産（仮想通貨）を巡る規制見直しのため特別チームを発足させたと発表した。取り締まり重視だったこれまでの手法を転換し、明確な規制の枠組みづくりを目指すという。SECは声明で、これまでは規制の枠組みがあいまいだったと指摘。「合法の線引きを巡