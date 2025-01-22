2月18日よりMBS／TBSドラマイズム枠で放送がスタートする佐藤勝利と髙石あかりのW主演ドラマ『アポロの歌』の追加キャストとして、西垣匠、森田想、河井青葉、ふかわりょう、池内博之の出演が発表された。 参考：佐藤勝利×髙石あかりW主演で手塚治虫『アポロの歌』実写ドラマ化監督・脚本は二宮健 本作は、1970年に『週刊少年キング』で連載された手塚治虫のSF青春漫画を実写ドラマ化するパラレルラブ