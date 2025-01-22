SunLeafは1月10日に、AIを活用した次世代マッチングシステムの2025年夏頃の導入を含む、同社の今後の展望を発表した。SunLeafが今後、人材サービス業界にどのような新しい価値を提供していくのかを発表●求職者向けに履歴書作成アドバイスや面接対策を実施同社は2021年5月に設立され、独自のAIマッチングシステム導入による多くの企業における採用活動の支援、ITや製造業といった各業界に特化した即戦力人材の紹介、求職者向け