ヴィッセル神戸は昨季、見事にJ１連覇を達成。さらに天皇杯も制した。その立役者として、ダブルエースの大迫勇也や武藤嘉紀ら主力がクローズアップされる一方で、思うようにプレータイムを伸ばせなかった選手もいる。汰木康也はその１人だ。29歳のドリブラーは、リーグ開幕スタメンを勝ち取り、ジュビロ磐田相手に先制点をマーク。幸先の良いスタートを切ったが、２節の柏レイソル戦で負傷してしまう。その後、４月下旬に復帰