現地時間１月21日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、唯一の６連勝で首位のリバプールが、４勝１分け１敗の10位と健闘しているリールとホームで対戦した。遠藤航がベンチスタートとなったリバプールは、リールの組織だった守備を崩せず、序盤はなかなかチャンスを創出できない。31分には、ディアスとクロスにエースのサラーが合わせるも、枠を捉えられない。迎えた34分、左SBツィミカスのボ