【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「やばいって、なんで!?」松村北斗が驚愕した超能力犬・アド君の行き先とは？ SixTONES・松村北斗が、1月22日放送の『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』に出演する。 松村は、有名人がネタを探す能力を持つ“超能力犬”と共にロケをする「ネタ掘れワンワンの旅」に登場。 今回このコーナーにあらたな超能力犬、グレート・ピレニーズのアドラーブル