2025年1月18日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは「中国経済は安定したのか？」と題する評論記事を掲載した。記事は、中国国家統計局が17日、24年の国内総生産（GDP、速報値）が134兆9084億元（約2874兆円）で、物価変動の影響を除く実質で前年比5．0％増加したと発表したことを紹介。年初の目標を達成し、過去数年間続いた経済減速傾向が転換したとの見解が示されたと伝える一方で、この「安定」は完全ではなく、