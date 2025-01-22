お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（53）が21日深夜に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。ネガティブすぎる女性芸人にブチギレた過去を明かした。今回は「認知のゆがみ」をテーマにトークが展開された。その中で「ネガティブ思考を治すコツ」の話題となり、大久保は「私の周りで超ネガティブと言えば、（たんぽぽの）川村エミコちゃんなんだけど」と切り出した。川村と仕事で共