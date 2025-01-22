「しかおい水素ファーム」の施設。左は牛のふん尿由来のバイオガスから製造した水素を供給する水素ステーション＝北海道鹿追町酪農が盛んな北海道鹿追（しかおい）町に、牛のふん尿由来のバイオガスから水素をつくる国内唯一の施設がある。水素は燃焼時に二酸化炭素（CO2）が出ない利点があり、脱炭素化につながる燃料として期待される。取り組みを主導するエア・ウォーター（大阪市）の末長純也執行役員（54）は「環境を守る上