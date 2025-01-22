火災や地震のVR体験ができるコンテンツのイメージ総合防災設備メーカー大手「能美防災」は大正時代の1916年に創業者能美輝一が大阪市で能美商会を立ち上げたのが始まりだ。（共同通信＝増井杏菜記者）1923年関東大震災が発生。火災で多くの命が失われたことを踏まえ、火災自体を防ぐ研究を開始。翌年以降、英国式の自動火災報知機の導入など防災事業を本格化させた。京都の文化財に火災報知設備を設置し、その後に起きた出火