【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は22日、同国の公式メディアとして初めて昨年11月の米大統領選でトランプ氏が勝利し、今月20日に就任したことを報じた。トランプ氏への評価は避け、事実関係のみを簡潔に記している。朝鮮労働党機関紙、労働新聞も22日にこの記事を掲載した。北朝鮮では22日から最高人民会議（国会）が開かれる予定。対米方針も協議するとみられ、金正恩党総書記の発言内容に注目が集まっている。