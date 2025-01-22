◇天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)(21〜26日、東京体育館)パリ五輪卓球男子代表のリザーブメンバーとして帯同した松島輝空選手を兄に持つ松島美空選手が小学5年生ながら高校生に連勝し、3回戦へと駒を進めました。松島選手は初戦で樋口美空選手(山陽学園高)を3-2(9-11、11-4、11-4、8-11、13-11)で激闘を制します。約3時間後に行われた2回戦は戸高彩夢選手(明豊高)に3-0(11-7、11-5、11-3)のストレ