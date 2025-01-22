【モデルプレス＝2025/01/22】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利と女優の高石あかり（※正式にははしごだか）がW主演を務める、2月18日スタートのMBS／TBSドラマイズム枠「アポロの歌」（MBS：毎週火曜深夜0時59分／TBS：深夜1時28分）より、追加メインキャスト5人が発表。併せて、場面写真が解禁された。【写真】timelesz佐藤勝利＆高石あかりが接近◆西垣匠ら「アポロの歌」追加キャスト5人発表昭吾の大学の友人・下田役には、20