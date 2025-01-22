神戸・三宮の神戸市役所そばにある東遊園地（神戸市中央区加納町）内の「芝生ひろば」。そこに昨年の2024年7月、3台の芝刈りロボットが導入され「充電ステーションの形が犬小屋に似ている」と話題になっています。詳しい話を担当者に聞きました。東遊園地に設置されている様子（画像提供：神戸市建設局公園部整備課）☆☆☆☆東遊園地を管理しているのは神戸市建設局の公園部整備課。普段は公園や街路樹の管理のとりまとめ、大