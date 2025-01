冬は氷に閉ざされ、夏は藻に覆われるなど季節による環境の変化が著しい湖で見つかったバクテリアの遺伝的な特性が、1年ごとにリセットされて元に戻っていることがわかりました。Two decades of bacterial ecology and evolution in a freshwater lake | Nature Microbiologyhttps://www.nature.com/articles/s41564-024-01888-3Some Bacteria Evolve Like Clockwork With the Seasons - UT Newshttps://news.utexas.edu/2025/01/03