上川隆也が主演するドラマ『問題物件』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第2話が22日の今夜放送される。【写真】人気女性芸人がゲスト出演！『問題物件』第2話場面カット本作は大倉崇裕の小説『問題物件』『天使の棲む部屋 問題物件』（いずれも光文社）を実写化した不動産ミステリー。自死、ポルターガイスト、失踪、ゴミ屋敷など、さまざまな不動産物件で起こる奇々怪々な事件の謎を、破天荒なヒーローと物件マニアのヒロ