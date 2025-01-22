快進撃が止まらない。1月21日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」の第1試合では、赤坂ドリブンズの園田賢（最高位戦）が登板。Mリーグにおける自身初の“裏3”による跳満を含めた5回のアガリで、個人3連勝を飾った。【映像】7年目で初！園田、Mリーグで初の「裏3」が乗った“歴史的”瞬間園田は1月7日の第2試合、1月14日の第1試合でトップ。個人成績も4位と好調だ。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗