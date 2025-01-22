ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、スイスで開かれているダボス会議で演説し、アメリカのトランプ新政権を念頭にヨーロッパ各国に国際社会での存在感を高めるよう求めました。ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、スイス東部のダボスで開催されている世界経済フォーラムの年次総会で演説し、アメリカのトランプ新政権を念頭にヨーロッパ各国に国際社会での存在感を高めるよう求めました。ウクライナゼレンスキー大統領「