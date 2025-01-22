きょう(水曜日)は太平洋側を中心によく晴れるでしょう。西日本では日本海側の地域を含めて気持ちのいい青空が広がり、洗濯物がよく乾きそうです。朝は冷え込みが強まり、氷が張るようなところも日中はぐんぐん気温が上がります。ピクニック日和といえるような過ごしやすい陽気になりそうです。朝晩と日中での寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。一方で北陸から北の日本海側では、きょうも雲が多くスッキリしな