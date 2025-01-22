18、19日に実施された大学入学共通テスト。【映像】受験生が親からされて嬉しかったサポート1位は？「せっかく勉強したのに実力を発揮できなかった」と悩む受験生も少なくないが本来サポートし支えるはずの親が“ストレス源”になってしまうケースもあるという。Ameba塾探しの調査によると、受験期にストレスを与えた保護者からの言葉としては「進路先について」「金銭面について」「勉強時間について」などが上位を占める。&#