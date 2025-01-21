学生にとっては卒業式がひと区切りの行事ですが、子どもを送り出す母親のひと区切りはお弁当作りなのかもしれません。あしかけ15年間作り続けた息子へのお弁当。初代C.C.ガールズの藤森夕子さんのお弁当作りは、家族や料理への愛にあふれていました。（全4回中の1回） 【写真】「毎回入れている息子の大好物も」高校最後の愛情弁当を公開！ほか（全15枚） お弁当の残し方で学校の様子も感じられた ── 料理好きで知られ