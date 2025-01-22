春闘を控えて経団連は基本給を一律に引き上げるベースアップを念頭に置いた賃上げを促す方針を示しました。経団連・経営労働政策特別委大橋徹二委員長「生活給のなかで月例賃金は、大変、大きなものである。優先順位として、まず月例（賃金）を上げることも一つの考え方」春の労使交渉に向けた経団連の基本方針では、2年続いた大幅な賃上げの機運を定着させることが「企業の社会的責務」としています。ベースアップについ