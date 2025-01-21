アイドルグループは、それぞれの人気・不人気が目立ったり、メディアで格差を伝えられたりすることもあります。1990年代、初代C.C.ガールズの一員として人気を博した藤森夕子さん。アイドルグループのあり方や多忙だった当時について聞きました。（全4回中の2回） 【写真】懐かしの初代C.C.ガールズ「今見てもセクシー」なメンバー ほか（全15枚） 全力で挑んだC.C.ガールズ時代「寝