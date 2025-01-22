＜為替＞ 終盤のニューヨーク外為市場では、値動きの激しい取引の中、ドルが乱高下した。トランプ米大統領が掲げる追加関税を巡る不確実性が高まっている。トランプ米大統領は２０日、就任後すぐの関税発動は見送ったものの、両国からの輸入品に２５％の関税を２月１日に課すことを検討していると述べた。主要通貨に対するドル指数は取引序盤から０．６８％上昇。取引終盤では上げ幅を縮小し、０．０１％高の１０８．００とな