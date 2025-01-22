去年、東京・葛飾区の住宅で起きた強盗未遂事件で男ら5人が逮捕されました。職業不詳の福島公平容疑者（32）ら5人は去年2月、葛飾区高砂の住宅に侵入し、住人の60代女性の首を絞めるなど暴行を加え、金品を奪おうとした疑いが持たれています。警視庁によりますと、福島容疑者は運転役、兄弟の中島駿也容疑者（31）と恭也容疑者（31）は見張り役とみられています。男らは無施錠の窓から侵入して住宅の2階で女性と鉢合わせた