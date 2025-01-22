トルコで人気のあるスキーリゾートのホテルで火事があり、少なくとも76人が死亡しました。地元当局によりますと、21日にトルコ北西部カルタルカヤにあるホテルで火事がありました。少なくとも76人が死亡し、約50人がけがをして手当てを受けています。このホテルは木造で、死亡したうちの3人はパニックになって窓から飛び降りたということです。トルコで最も人気のあるスキー場が併設されていて、当時は237人が宿泊してい