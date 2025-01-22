Sinéad CarewJohann M Cherian［２１日ロイター］ - 米国株式市場は、主要３指数が続伸して取引を終えた。Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種は約１カ月ぶりの高値を付けた。トランプ新大統領が２期目の就任初日に一律関税措置を講じなかったことから安心感が広がった。２０日に就任したトランプ氏は、以前に公約した一律関税や貿易相手国への追加関税について具体的な計画を示さなかった。ただ、早ければ２月１日にも