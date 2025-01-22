1月1日に放送された「芸能人格付けチェック！2025お正月スペシャル」（テレビ朝日系）は、このご時世に20％超えという高い視聴率を獲得した。中でも大きな話題になったのが最後のチェック。東京の老舗すき焼き店の霜降り肉を当てる問題で、DAIGOと鬼龍院翔がカンガルー肉と間違え、同じチームのGACKTを激怒させた。我々には馴染みのない肉だが、本当に霜降り肉と間違えるような味なのだろうか？オーストラリアから輸入している会