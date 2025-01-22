日本時間６時４５分にNZ消費者物価指数（2024年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（2024年 第4四半期）06:45 予想0.5%前回0.6%（前期比) 予想2.1%前回2.2%（前年比)