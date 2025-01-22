年末年始はドラマ一挙再放送が定番になった民放地上波。恒例のスペシャルドラマも減った。新作を作れない台所事情に思いをはせる。ただし、「相棒」（テレ朝）だけは通常運転で元日SP。脅迫されて生放送で脂汗かくキャスター役がしっくりくる高嶋政伸や、相変わらず事件関係者に恋をしてフラれる陣川（原田龍二）に安堵したよ。藤本隆宏と櫻井淳子のピッチピチペアルックに笑ったし。食傷気味とはいえ、継続は力なり。【写真をみ