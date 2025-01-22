岐阜県関市で住宅の花壇から動物の頭部のようなものが見つかりました。21日午後、関市の住宅で花壇の手入れをしていた住人が土が一部盛り上がり毛のようなものが出ているのを見つけて掘り返したところ、動物の頭部のようなものを発見しました。捜査関係者によりますと、キツネの頭とみられます。20センチほどの大きさで脚のようなものもついていて、腐敗はしていないということです。20日、花壇に異常はなかったというこ