[1.21 CL第7節 モナコ 1-0 アストン・ビラ]モナコ(フランス)は21日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第7節のアストン・ビラ(イングランド)戦で1-0の勝利を収めた。2025年に入って公式戦5試合目で待望の新年初勝利となった。MF南野拓実は先発出場し、献身的な働きを見せた。ホームのモナコは前半8分、右CKをDFティロ・ケーラーが頭で合わせると、GKエミリアーノ・マルティネスに弾かれたこぼれ球をDFウィルフリ