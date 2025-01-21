カエルムが発行するミュージック＆カルチャーマガジン「バイアンドナル（VI/NYL）」が、グローバル版の刊行を開始する。創刊日は2月10日。 【画像をもっと見る】 グローバル版は、発行元をCAELUM LONDON LIMITEDとし、ロンドンを拠点に刊行。バイアンドナルのバリューを最大限活用し、「音楽」という共通言語を用いてシームレスなメディアブランドとして展開していくという。創刊号の表紙には、アイドルグループ Snow M