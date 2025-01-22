昨年12月に日本テレビで放送した、森田哲矢（さらば青春の光）・盛山晋太郎（見取り図）出演「ハイツ東五反田201」の新シリーズが、2月27日（木）18:00にHuluで配信スタート！それに合わせて、3月6日（木）・13日（木）に地上波放送も決定。ともに大阪府堺市の出身で実家が超近所。大阪で苦楽を共にした同期芸人で、異常なほど仲の良い2人が自分たちが考えたことで本気で遊ぶ番組。昨年放送の番組では、「自分の好きな食材をかき集