脚本・バカリズム×主演・市川実日子 1月26日（日）よる10時30分 第3話が放送の日本テレビ系新日曜ドラマ「ホットスポット」。新たな出演者として、『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』での生徒役や『新宿野戦病院』など、これまでも話題作に出演してきた若手注目俳優・萩原護が決定！本作は、富士山麓のとある町のビジネスホテルに勤めるシングルマザーの主人公・遠藤清美（41）が、ある日、ひょんなことで宇宙人に出