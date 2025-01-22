フジテレビを傘下に持つ「フジ・メディア・ホールディングス」は23日に臨時取締役会を開催すると発表しました。フジ・メディア・ホールディングスは臨時取締役会で議論される内容については明らかにしておらず、「公表すべきことが決議された場合は、速やかに公表する」としています。社外取締役を務める文化放送の齋藤社長は「ガバナンスの早急な立て直しが必要である」などとし、フジ側に臨時取締役会を開くよう申し入れて