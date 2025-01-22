大谷翔平選手がグローバルアンバサダーを務める大手飲料メーカー伊藤園が21日、MLBドジャースとパートナーシップ契約を締結したことを発表。サプライズで同僚のムーキー・ベッツ選手がトークセッションに登場しました。大谷選手とともにMVPトリオとしてワールドシリーズ制覇を成し遂げたベッツ選手。大谷選手を「神様みたい」と表現したベッツ選手。前人未到の50本塁打50盗塁達成や2年連続さらにDH部門で初のMVP獲得に「（翔平が）