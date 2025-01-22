今年もＢＳテレ東は 2 月 22 日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名し、朝から晩まで猫まみれの特別編成を行います。８年目となる今年も、番組はもちろん、SNSでの企画などを通じ、猫と猫好きな皆様に寄り添う放送局を目指します。   🐱速報！スペシャルサポーターにアニメ「夏目友人帳 漆」からニャンコ先生が決定！ ＢＳテレ東で放送中のアニメ「夏目友人帳漆」（毎週金曜深夜24時30分）。2月2