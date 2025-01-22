フィギュアスケート全国高校選手権フィギュアスケートの全国高校選手権（インターハイ）は21日、神奈川・KOSE新横浜スケートセンターで2日目が行われた。2日間に分けて行われた女子ショートプログラム（SP）では中井亜美（勇志国際高1年）が69.92点を記録し、2位発進。今大会は国際スケート連盟（ISU）非公認だが、自己ベストを上回った。2026年に開催されるミラノ・コルティナダンペッツォ五輪についても「自分のベストな演技を