タレントの有村藍里が22日までにエックス、インスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】有村藍里＆有村架純の姉妹ショット2人そろって浴衣姿も（4枚）有村が飲み物の絵文字とともに公開したのは、可愛らしい食事を楽しむ自身のソロショット。オフショル姿で、こちらを見つめ優しく微笑む様子が印象的だ。ファンからは「めっちゃ可愛い」「コーデが似合ってて素敵です」などの声が。過去