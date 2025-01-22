芳根京子が主演するドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系／毎週火曜22時）の第2話が21日に放送され、主人公の研修医・まどか（芳根）が、手術室で熱唱する姿が描かれると、ネット上には「渋すぎる選曲ww」「カワイ過ぎるwww」「ねぇ何これwww」といった反響が寄せられた。【写真】まどか（芳根京子）と同期の千冬（高橋ひかる）、五十嵐（大西流星）『まどか26歳、研修医やってます！』第2話場面カット本作は、