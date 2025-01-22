波瑠が主演するドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第1話が21日に放送され、敏腕刑事に扮した波瑠の熱演に対して、ネット上には「今まで見たことない」「まじで新境地」「一瞬、波瑠が竹内結子に見えた」などの反響が寄せられた。【写真】山本耕史が主人公の相棒となる刑事・土屋を演じる『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』第1話場面カット本作は “カメラアイ”と呼ばれる瞬間記憶