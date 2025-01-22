King ＆ Princeの永瀬廉が主演する火ドラ★イレブン『御曹司に恋はムズすぎる』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第3話が21日に放送。ラストの昴（永瀬）とまどか（山下美月）に反響が集まっている。【写真】昴（永瀬廉）、まどか（山下美月）への恋心が芽生える本作は、大手アパレルメーカーの会長の孫として、思いっきり甘やかされ自由奔放に生きてきた御曹司が、真逆の環境で生まれ育ってきたド庶民女子と同僚に